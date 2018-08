Abipolitseinik ja EKRE ridadesse kuuluv riigikogu liige Jaak Madison kutsub liiklejaid üles kihutajatele tulesid vilgutama. Madison nendib sotsiaalmeedias, et liikluses on olukord tõsine. "Tänavu on hukkunud meie maanteedel juba üle 50 inimese, mis on väikeriigi jaoks korvamatu kahju. Rääkimata perekondadest, kes on kaotanud oma lähedase. Palju on räägitud tuledega vilgutamisest - nii negatiivselt kui ka positiivselt. Ma isiklikult ei pea õigeks tuledega vilgutamist, et hoiatada eesootava politseipatrulli eest, sest niiviisi võid sa aidata pääseda potentsiaalsel liiklusmõrvaril, kes hiljem võib surnuks sõita väikelapse," seletab Madison.

Madisoni sõnul võib tuledega vilgutamine ka hea olla.

"Pole pole palju vahendeid reageerimaks, kui näed liikluses segast kihutajat või sotsiaalmeedias surfajat. Kuid kui näed mõnda segast vastu kihutamas, siis vilguta korra tuledega ja vaata tahavaatepeeglisse - kohe näed, et vajutati jalg pidurile. Suure tõenäosusega see juht sõidab väga korralikult järgmised kümme kilomeetrit, sest ta arvab peagi nägevat politseid. Kuid ta ei näe ja mis siis, sest vähemalt teatud aja ei näpi ta telefoni ja on viisakamast viisakam," arvab Madison.

"Seega minu isiklik ettepanek: ära päästa roolijoodikut politsei käest andes vilgutades märku eesootavast patrullist. Parem vilguta tulesid mõnele hullule, et ta politseid ootavat. Meil kõigil on liiklejatena kohustus tagada endast olenev, et iga ema, isa, kellegi vend või õde jõuaks elusana koju," lisab ta.