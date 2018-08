„Täna on siia kogunenud väga, väga palju äärmiselt stiilseid Orissaare seenelisi, tõepoolest,“ ei häbenenud president Kersti Kaljulaid – vaatamata Marko Reikopi pilkele – taasiseseisvumispäeva vastuvõtul ERRile antud intervjuus kummikuid ja vihmakeepi. „Vaadake, see kokkulepe oli selline, et saate sajandi suve, aga selle kokkuleppe teine osa oli see, et kolmest tähtsast päevast – esimesest luulepeost, eilsest laulupeost ja tänasest – ühel peab sadama. Ma arvan, et meil vedas, et see päev on täna,“ rõõmustas president.

Sombune ilm andis auväärt külalistele võimaluse etiketile läbi sõrmede vaadata. Sellest andis pidupäeva pärastlõunal teada president isiklikult oma Facebooki leheküljel. „Sooja suve me kahtlemata saime, aga kõik märgid näitavad, et tänasel peol tuleb selle eest lõivu maksta. Nii et täna õhtul on roosiaias kummikud igati teretulnud!“ kuulutas ta nende rõõmuks, kellel pidulik king varvastest pigistama kipub. Kultuursete inimeste koorekiht ei jätnud võimalust kasutamata ja roosiaeda sattus eriti kirevate kummikute, vihmakeepide ja -varjudega kompott.

Õhtuleht toob lugeja ette valiku silmapaistvamatest „Orissaare seenelistest“. Pildiallkirjade autor palub aga juba ette vabandust, kui mõni pildilolijatest tema meelevaldse iseloomustuse peale solvuma peaks.

Kes on Orissaare seeneline?

Orissaare seenelisest on saanud hüüdnimi, mida teab terve Eesti. Liikvele läks see määratlus terava keelega Hannes Võrno sulest. „1. oktoobril kell 18.45 Kuivastust Virtsu väljunud praamil nägin vabariigi presidenti lähedalt. Seljas murelivärvi sulejope. Peas beežikarva fliisist pibo ja jalas ecrud slimmid. Kadrioru pressiteade sügispuhkusele läinud presidendist on jäänud muude uudiste alla? Muul moel ei suutnud ma seletada seda, et meie president mulle nagu Orissaare seeneline praamil vastu tuleb,“ kirjutas mullu oktoobris Hannes Võrno Facebookis avalikult, kui võrdles presidenti suvalise seenelisega.