"Nende tegevuseks on vandaalitseda. Varastatakse autode võtmeid, ärandatakse sõidukeid ja sõidetakse neid puruks," kirjutab mures tartlane sotsiaalmeedias. "Neid ei heiduta valvekaamerad ega hoiatavad sildid territooriumi valvavast turvafirmast."

Sel suvel on Tartus vandaalitsev noortekamp käinud ringi mööda autoremonditöökodade territooriume. Üks selline seik lõppes aga mitmekümnetuhandese kahjuga ja politsei uurimisega.

Näib, et noored on oma tegude üle ka uhked, sest jätavad sündmuspaigale alati maha oma jälje. Asfaldile jäetakse aerosoolvärviga sõnum (HooD, YoLo vms).

"Nendel videolõikudel on näha noored, kes ööl vastu 31. juulit Tartus Ropka tööstusrajoonis Tähe tänaval tungisid Tartu Veevärgi territooriumile. Grupp koosnes seitsmest noorukist, kes võisid vanuse poolest jääda vahemikku 13–20.

Ajavahemikul südadööst kella üheni liiguti jalgsi kesklinna poolt mööda Tähe tänavat tänava lõppu. Seljas olid neil pusad, T-särgid, osal lühikesed, teistel pikad püksid. Peas nokamütsid ning jalas tossud. Üks noortest liikus tõukerattal, teised jalgsi.

Kell 1.30 eraldusid jõugust kaks liiget, kes siirdusid mööda Ringtee tänavat Variku linnaosa suunas. Ülejäänud viis tungisid Veevärgi territooriumile ning ärandasid rikkis mootoriga sõiduauto BMW M3. Varastati ka seisvatest mittekorras olevatest sõidukitest süütevõtmeid.

Kaks tundi lõhuti väljapääsu väravat. Lahti noored lukus väravat ei saanud. Nii otsustasid nad selle ärandatud autoga lihtsalt maha sõita, lõhkudes auto esiosa.

Osaliselt lahti võetud mootor jooksutati kokku. Sõiduvõimetuks muutunud masin hävitati julmalt – peksti puruks klaasid, tuled, kõik auto plekiosad. BMW kallal märatseti kogu öö kuni varahommikuni välja.

Territooriumilt lahkuti mööda Turu tänavat kesklinna või üle Ihaste silla Annelinna suunas. Kaasa võeti auto süütevõti," kirjeldatakse juhtunut Facebookis ning kutsutakse üles kurjategijaid tuvastama.

Politsei ja prokuratuuri sõnul on kriminaalasi on kohtueelses menetluses. "Uurijad on kogunud ja analüüsinud tõendeid, sealhulgas vaadanud üle videokaamerate salvestused ning vestelnud ettevõtte esindajaga," kommenteeris Lõuna Ringkonnaprokuratuuri avalike suhete juht Kauri Sinkevicius Delfile. Tema sõnul pole seni kedagi kuriteos kahtlustatavana üle kuulatud.