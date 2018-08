President jäi rünnaku ajal rahulikuks ning ütles, et seda oli ette aimata, et usupüha ajal äärmuslased aktiveeruvad ja üritavad midagi korraldada.

Teisipäeva hommikul kõmisesid Kabuli presidendipalee, riigiasutuste ja saatkondade linnaosas plahvatused. Piirkonda pommitasid ISISe terroristid. President Ashraf Ghani viibis ise sel ajal palees ja pidas kõnet moslemite usupüha Eid al-Adha tähistamise puhul. Poole kõne pealt katkestas president teksti lugemise, kui taustal kõlasid plahvatused. „Kui nad arvavad, et afgaane saab rakettidega alla suruda, nad eksivad,“ teatas president.

Afganistani sõjavägi vastas omakorda rünnakuga, mis lõppes nende jaoks edukalt. Ründajad olid varjunud ühe mošee varemetesse, millest Kabuli suunas rakette lasid. Mošee on osaliselt hävinud ja Eid al-Adhat seal keegi tähistamas ei olnud. Afgaani lennuvägi pommitas terroristide punkrit mošee külje all, seal hukkus neli ISISe võitlejat, ülejäänud viis lasid end väidetavalt vangi võtta. Terroristide rünnakus sai viga kuus inimest.

Ehkki rünnaku võttis omaks Daesh ehk ISIS, arvati esialgu, et ründajateks olid talibanlased. Terrorirühmitus on Afganistanis viimasel ajal palju jõudu üritanud näidata. Kaks päeva tagasi teatas valitsus relvarahust Talibaniga.

Juttude järgi on aga Talibanis palju võitlejaid, kes on igasuguste vaherahude ja diplomaatiliste läbirääkimiste osas kahtlustavad ning ei soovi võitlustegevuse peatumist. Võimalik, et nende sisekonfliktide tõttu ei ole rühmitus relvarahu teatele vastanud.