Microsoft teatas, et sulges mitu võltsnetilehte, millega vene häkkerid olevat üritanud õngitseda USA kodanike andmeid. Rünnaku sihtmärgiks olid vabariiklaste parteid toetavad veebilehed, vahendab BBC.

Tehnoloogiaettevõtte sõnul oli rünnaku taga Vene häkkerirühm Fancy Bear, kes koostas libalehed, mis jäljendasid oma sihtmärkide õigeid veebilehti. USAs on lähenemas vahevalimised, millest oodatakse sel aastal rekordilist osavõttu. Traditsiooniliselt on vahevalimiste osavõtt üldiselt üsna leige. Kongresmenide, senaatorite ja kohalike omavalitsuste kohtadele kandidaate tulevad valima vaid vähesed. Juhtiva parteiga rahulolevad kodanikud tavaliselt valima tulla ei viitsigi. Sel aastal on aga oodata, et ka vabariiklastest valijad on üles köetud ning ei anna demokraatidele vahevalimistel lihtsat võitu.

Ilmselt seetõttu võib Microsofti sõnul oodata Vene häkkerite huvi nii demokraatide kui vabariiklaste partei vastu. Antud küberrünnakus olid ohvriteks siiski vaid vabariiklastega seotud USA senati kodulehed ning kahe konservatiivse küsitlusfirma lehed. Kokku avasid häkkerid kuus õngitsuslehte, kuid ei jõudnud neid veel reaalselt kasutada.

Venemaa eitab seost küberrünnakuga. „Meie reaktsioon on nagu ikka,“ ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov Interfaxile. „Meil pole aimugi, missugustest häkkeritest nad räägivad, meil pole infot, mida see sekkumine endast kujutas.“ Washington teatas teisipäeval uutest sanktsioonidest ühele Vene ja ühele Slovakkia ettevõttele ning kahele Venemaa kodanikule.