Juuni keskpaigas tabas Katrin Lusti šokk, kui selgus, et keegi advokaat Maksim Greinoman on nõuks võtnud registreerida Euroopa Liidu tasandil „Kuuuurija” kaubamärgi. Taotlus kaubamärgi registreerimiseks oli esitatud 21. mail 2018 kolmes kategoorias: 16, 35 ja 41 ehk kokkuvõtvalt ajakirjanduse, reklaami ja telesaadete valdkondades.

Vaidlustusperiood Kuuuurija kaubamärgi registreerimiseks lõpeb Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti andmebaasi kohaselt käesoleva aasta 7. septembril.

Eesti patendiameti peaekspert Janika Kruus ütles Õhtulehele, et Maksim Greinomani tegevus on seadusega kooskõlas. „Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine on kõigile lubatud ja seaduslik.”