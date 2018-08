Lauljatar jagab Facebookis armast pilti, kus Triisa esiklaps Robin uue ilmakodanikuga tutvub. "Me oleme armunud, õnnelikud, tänulikud ja uhked!" kirjutab naine.

Naine teatas, et ootab teist last, selle aasta alguses. "Emotsioonid on loomulikult ainult positiivsed. Olles juba viieaastase poja ema, tean, kui palju rõõmu üks väike ilmakodanik igapäevaellu toob. Ma olen siiralt õnnelik, sest mu elu muutub veel ilusamaks," kommenteeris Triisa Õhtulehele toona.