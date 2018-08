Eesti Noorte Muusikaliteater tõi tänavu suvelavastusena välja muusikali "SOFIA", mille süžee keskmeks on tüdrukutebänd Lady’s Choice. Lavaproovide käigus selgus, et rollid teatrilaval kanduvad üle ka pärisellu ning tüdrukute vahel tekkinud omavaheline lavakeemia viis otsuseni moodustatada Eesti muusikamaastikul uhiuus girl-power'it kandev bänd. Bändi koosseisu kuuluvad: Maria Valk, Kaia-Liisa Kesler, Linda Ellen Toom, Siret Tuula, superstaarisaatest tuule tiibadesse saanud Hele-Mai Mängel ja Ketter Orav, kes on tuntuks saanud kui "Eesti laulu" finalist Kea. "Selliseid talente on patt vaid seitsme etenduse jaoks ühele lavale kokku panna. Seetõttu otsustasime poistebändi Beyond Beyondi liikme ja produtsendi Gevin Niglasega, et Eesti muusikamaastik vajaks hädasti just sellist säravat tüdrukutebändi," sõnas Eesti Noorte Muusikaliteatri kunstiline juht Kaarel Orumägi tütarlastebändi teemat kommenteerides.

"Me veetsime üheskoos proovide käigus palju aega ja sellest tekkis tore sõprussuhe. Kuuldes, kui hästi me hääled kokku sobivad kujutaksin meie tüdrukutebändi ette kasvõi Eurovisioni laval," sõnas bändi esilaulja Ketter Orav ja lisas, et tüdrukutebänd tuleb kindlasti kasuks ka tema soolokarjäärile.