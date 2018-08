17. augustil sai politsei teate, et Pärnus Auli tänaval on lukustamata ukse avamise teel oli sisenetud eramajja ja varastatud sealt sülearvuti, käekott, rahakott koos sularahaga, dokumendid ja muid esemeid. Samuti teatati, et sama maja ees asuvast sõiduautost Audi on varastatud 5000 eurot sularaha.

17. augustil sai politsei teate, et Pärnus Side tänaval asuva veekeskuse riietusruumi lukustatud riietuskapis olnud rahakotist varastati 3000 eurot sularaha.

Lääne prefektuur võttis Weekendi-nädalavahetuse sündmused kokku. Selgub, et lisaks sajakonnale joobes alaealisele ning narkokuritegudele tabas Pärnut ka vargustelaine. Ühtekokku varastati 50 000 eurot sularaha ning muidki väärtesemeid.

18. augustil sai politsei teate, et Pärnus Ranna puiesteel on varastatud seljakott Nike koos isiklike asjade ja dokumentidega. Vargusega tekitati varalist kahju 270 eurot.

18. augustil sai politsei teate, et Pärnus Rähni tänaval on lukustamata hoovi ukse kaudu tungitud eramusse ja varastatud sealt mobiiltelefon Samsung Galaxy, sülearvuti Lenovo ja sülearvutikott koos dokumentidega. Esialgne tekitatud varaline kahju on ligi 2800 eurot.

18. augustil sai politsei teate, et Pärnus Tammsaare puiesteel asuvast korterist on varastatud fotokaamera Canon. Tekitatud kahju on 2000 eurot.

18. augustil sai politsei teate, et Pärnus Tammsaare puiesteel on sisse tungitud korterisse ja varastatud sealt mobiiltelefon Iphone 7, sülearvuti Lenovo ja 1040 eurot sularaha. Tekitatud varaline kahju on 2940 eurot.

18. augustil sai politsei teate, et Pärnus Karusselli tänaval on lukustamata ukse avamise teel sisse tungitud korterisse ja varastatud sealt kaks HP Elite Book ja kaks Macbook arvutit, kaks kõvaketast, kuldehteid, käekell, sularaha ja muid isiklikke esemeid. Vargusega tekitatud kahju ulatub kokku ligi 14 500 euroni.

18. augustil sai politsei teate, et Pärnus Mai tänaval asuva maja eest on varastatud kaks omavahel kokku lukustatud jalgratast Scott. Vargusega tekitati kokku kahju 1000 eurot.

19. augustil sai politsei teate, et Pärnus Nelgi tänaval on sisse tungitud suvilasse, kust on varastatud järkamissaag Makita, elektriline hekilõikur Flymo ja dušisegisti. Tekitatud kahju on 530 eurot.

19. augustil sai politsei teate, et Pärnus Munga tänaval tungis 45-aastane mees sisse seal asuvasse baari ja varastas sealt täpselt tuvastamata koguse alkohoolseid jooke ja kassaaparaadist täpselt tuvastamata rahasumma. Asjaolud on selgitamisel.