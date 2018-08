Suurbritannia valitsus avaldab neljapäeval esimese osa instruktsioonidest (neid on tulemas veel 70–80), et aidata üksikisikuid ja firmasid valmistuda selleks puhuks, kui Euroopa Liidust lahkumisel ei saavutata Brüsseliga mingit kokkulepet. See on siin tuntud nime all no deal.

Peaminister Theresa May ütles juba kaks aastat tagasi, et no deal on paremgi kui kehv kokkulepe. Nüüd on no deali tõenäosus suurenenud. Kaubandusminister Liam Fox arvab, et ilma kokkuleppeta lahkumise šansid on lausa 60:40, ehkki enamik meedias esinenutest peab tõenäolisemaks 50:50.

Päevakorda on tõusnud uus rahvahääletus