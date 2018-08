Paavst Franciscus suudles 2015. aasta septembris Philadelphias pähe tol ajal aastavanust Gianna Masciantoniot, kellel arstid olid diagnoosinud ravimatu ajukasvaja ning soovitanud tema vanematel valmistuda lapse surmaks. Pärast paavsti suudlust hakkas aga kasvaja väiksemaks muutuma ning on nüüdseks täiesti kadunud, vahendab CBS Philly.

Gianna Masciantonio vanemad Kristen ja Joey Masciantonio otsisid pärast arstide õudussõnumit teadlikult paavst Franciscuse üles. Nad kuulsid sõpradelt, kuidas pääseb Philadelphiat külastavale paavstile võimalikult lähedale ning 26. septembril 2015 ootasid nad koos tütrega Market Streetil. Kui Franciscus papamobiilil lähenes, tõstsid meeleheitel vanemad väikese Gianna kätele. Nad lootsid, et paavst teda märkab. Franciscus ei teadnud midagi Gianna traagilisest loost, kuid ta märkas tõepoolest tüdrukut, tegi talle pai, suudles pähe ja õnnistas teda.

Kaks kuud hiljem kuulsid vanemad arstidelt head uudist: kasvaja ümber on moodustunud uued veresooned ning loota on, et kasvaja allub keemiaravile. Pärast keemiaravi algust hakkas kasvaja kahanema ning 15 kuud hiljem kadus täielikult.

Kristen Masciantonio on veendunud, et see ei ole juhus. „Meie palveid võeti kuulda ja pärast paavsti suudlust sai meie tütar terveks. See on ime. Jumal näitas, et ta on meiega,“ rääkis ta.

Gianna vanemad asutasid ka fondi, et koguda annetusi vähihaigete laste raviks. Hiljuti andsid nad Philadelphia lastehaiglale üle tšeki 50 000 dollarile.