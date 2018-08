Vandeadvokaat Allar Jõks kinnitas eile, Kadrioru roosiaias toimunud presidendi vastuvõtul Delfile antud intervjuus, et on kihlunud enda elukaaslase, Eesti loodusmuuseumi direktori Heidi Viluga.

Jutud abielu ümber on käinud ka varem. 2016. aastal, kui Jõks kandideeris presidendiks, avaldas ta Delfi ja Eesti Päevalehe toimetuses aset leidnud presidendikandidaatide debatil ajakirjanik Ingrid Veidenbergi küsimusele vastates, et temast saaks kahtlemata president, kes on ametlikult abielus.

Kuigi presidenditool jäi riigikantsleril puutumata, on elukaaslased vahepeal jõudnud kihluda. "Lubadus on peaaegu, et teostanud. Kuupäev on paika panemata. Jõks kinnitas, et kihlasõrmus on Heidile sõrme pandud."

Allar ja Heidi ilmusid esmakordselt paarina avalikkuse ette 2011. aasta kevadel, Eesti aasta ettevõtja ning elutööpreemia laureaatide väljakuulutamise pidulikul üritusel Swissôtel Tallinna banketisaalis.

