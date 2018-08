Praegu on liikumisel natuke alla 200 liikme ja Igor Taro sõnul on inimesed liitunud Eesti 200ga seni tempos, mis on tema hinnangul piisav selleks, et paari kuu pärast erakond ametlikult vajaliku 500 liikmega registreerida.

Teisipäeval teatas Eesti 200, et liikumisest vormitakse erakond. Valmiva partei maakondade koordinaatori ja endise Põlva vallavanema Igor Taro sõnul on järjest rohkem näha, et liikmeid ei pea enam kutsuma, vaid nende ridadesse astutakse ka omal initsiatiivil.

Taro sõnul on olnud näha, et Eesti 200ga liituvad need, kelle poole on isiklikult pöördutud. "Aga järjest rohkem tuleb lihtsalt orgaaniliselt liitujaid, kes teevad omal initsiatiivil avalduse ja astuvad Eesti 200 poliitilisse liikumisse."

Kohtumised venivad alatihti pikemaks

Taro kirjeldab, et tegutseb ise põhimõtteliselt kõikjal väljaspool Tallinna – käib seminare läbi viimas ja inimestega rääkimas. Kuidas võetakse Eesti 200 ideid vastu? "Eks inimestel on ikka uudishimu," sõnab ta. "Me tegelikult ju alustasime alles paar nädalat tagasi sellist aktiivsemat tegutsemist – kohutava leitsaku ja palavusega. Hoolimata sellest oli inimesi piisavalt kohal. Nad olid uudishimulikud ja tahtsid küsida, et mida me plaanime, mida teeme – tahtsid arutada," kirjeldab poliitik.

Ta lisab, et plaanide järgi kaks tundi kestma pidanud arutelud on tihtilugu veninud pikemaks. "Keegi pole kibelenud koju minema – on tahetud arutleda, juurde küsida, diskuteerida."

Kes on need inimesed, kes aruteludel käinud? "Nad on olnud kas kohalikus omavalitsuses, ettevõtluses, kultuuris, hariduses kuidagi aktiivsed. Seetõttu on need inimesed ka silma jäänud ja me oleme alati teinud esimeses ringis neid kohtumisi ka personaalsete kutsetega," kirjeldab Taro. "Sealt läheme edasi avaliku või suurema ringi kohtumistega."

Keskmine liige on sotsiaalselt tundliku närviga

Tihtilugu kuuluvad kohalike omavalitsuste liikmed juba mõnda erakonda. Hakkab Eesti 200 pakkuma omavalitsustes teistele erakondadele konkurentsi? Taro vastab, et liikumine soovib tegutseda positiivses võtmes Eesti arengu nimel. "Seda on ikka juhtunud, et liitunud on inimesi, kes on teistes erakondades olnud. Mina ise olen üks selline," osutab ta sõrmega endale.

"Me ei ole võtnud omaette eesmärgiks seda, et me tahaks väga kedagi üle meelitada või mingeid staare kelleltki eest ära napsata. Samas me ei pane sellele ka piirangut." Ta lisab, et Eesti 200 tuumikut ühendab tõik, et neid ei rahulda olemasolev olukord, mistõttu on oodatud teisedki rahulolematud, kes soovivad välja pakkuda olemasolevale olukorrale alternatiive.