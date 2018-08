Eesti kinoedetabelit troonib Pixari animatsioonistuudio looming "Imelised 2", mis on jätk 2004. aastal kinoekraane vallutanud "Imelistele". Möödunud nädalal käis multifilmi vaatamas 6113 kinokülastajat. Kolme nädala jooksul on Imeliste seiklusi nautinud 76 866 kinokülastajat.

Kolmandal kohal on hoogne seiklusfilm "Spioon, kes mu hülgas", kus peaosalisena särab Mila Kunis. Filmi vaatas möödunud nädalal 2313 kinosõpra.

"Mamma Mia! Siit me tuleme taas" on jätk armastatud muusikafilmile "Mamma Mia", mis jooksis kinoekraanidel kümme aastat tagasi. Meryl Streep´i, Colin Firthi, Amanda Seyfriedi, Pierce Brosnani ja teiste vanade lemmikute seiklusele elas möödunud nädalal kaasa 2201 kinokülastajat. Film on Eesti kinopubliku ees olnud 5 nädalat ning selle aja jooksul on filmi vaatamas käinud 68 344 vaatajat.

Möödunud nädalal Eesti kinolinadele jõudnud animafilm "Röövitud printsess" startis üsna tagasihoidlikult. Filmi käis avanädalal kaemas 2177 kinokülastajat.

Sony Picturesi toodetud animafilm "Hotell Transilvaania 3: koletuslik puhkus" on väikeseid ja suuri kinosõpru naerutanud kokku juba 6 nädalat. Möödunud nädalal jõudis krahv Dracula ja teiste värvikate tegelaste seiklusi vaatama 1862 huvilist, platseerudes seega kinoedetabelis kuuendale kohale.

Visionäärist filmirežissööri, Spike Lee uusim film "BlacKkKlansman: Must mees klannis" kõnetas kodumaist filmipublikut üsna tagasihoidlikult. Filmi käis avanädalal vaatamas 1835 huvilist ning teenis kassasse 12 207,21 eurot.