Valge Maja teatas täna, et pärast aastatepikkust vaidlust on Saksamaale tagasi saadetud endine natside koonduslaagri valvur, kes on sõja lõpust saadik USAs elanud.

CNNi teatel töötas Jakiw Palij (95) teise maailmasõja ajal Trawniki koonduslaagris, mis asus sakslaste okupeeritud Poolas. Sõjajärgsed aastad on poolakas veetnud New Yorgis Queensi linnajaos. 1949. aastal Ühendriikidesse saabunud mees sai 1957. aastal USA kodakondsuse.

Oma sõjaaegsest rollist oli endine koonduslaagrivalvur vaikinud. Ta valetas, et töötas talus ja siis vabrikus. Seda, et ta oli 1943 saanud Trawnikis väljaõppe ja seejärel seal töötanud, möönis Palij USA justiitsministeeriumile 2001. aastal. Kaks aastat hiljem võeti temalt Ühendriikide kodakondsus, kuid ükski Euroopa riik, kuhu teda taheti saata, polnud nõus teda vastu võtma.