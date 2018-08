Eesti 200 liikumisega on seotud paarsada liiget, kuid Kallase sõnul pole kõik need inimesed koheselt erakonna liikmed. "Nemad on tulnud liikumisse Eesti 200 ning aidanud kaasa selle liikumise edasiviimisele," selgitas Kallas, et praeguseks on liikumisel uus sõnum. "Ma arvan, et liikmed kuulsid täna pressiteatest, et meie 20liikmeline tuumik otsustas valimistele minna. Kui palju neist kaasa tuleb, eks me näeme seda lähiajal," lisas ta, et nüüd tuleb inimeste kaasakutsumisele hoogu juurde anda.

Teisipäeval teatas Eesti 200, et liikumisest vormitakse erakond. Uudise ajakirjanikele teatavaks teinud Kristina Kallas usub, et nii palju kompetentsi, kui palju on loodava partei tuumikmeeskonnas, pole väga paljudes erakondades.

Kuidas kavatseb Eesti 200 endale liikmeid leida? "Mingil määral traditsiooniliselt: käia maakondades, kutsuda inimesi meiega liituma – ka meedia kaudu," ütles Kallas, kuid lisas, et kindlasti kasutatakse selleks ka sotsiaalmeediat. "Täna on sotsiaalmeedia kaudu võimalik terve Eesti käima lükata. Ja mitte vaid terve Eesti, aga ka need, kes välismaal elavad. Ma näen ise, et meil on aktiivsete kaasamõtlejate seas väga palju neid, kes elavad New Yorgis, Stockholmis või Londonis," lisas Kallas.

"Ammu juba ei ela eestlased Eesti riigi piires. Ja tegelikult ka nendel eestlastel, kes elavad välismaal, on ju valimisõigus. Millise maakonna organisatsiooni liikmeks peaksid nad siis astuma, kui nad tahaksid parteisse kuuluda? See on natukene iganenud süsteem," usub Kallas ning lisas sedagi, et tulevikus võiks arutleda ka selle üle, kas 500 liikme nõue erakonna asutamiseks on mõistlik.

Vabaerakonnalt liikmeid röövima ei minda

Liikmete leidmiseks on Kallase sõnul juba toimunud palju kohtumisi. "Pikka aega hoidis inimesi eemal see, et nemad oleksid tahtnud kohe minna poliitikasse ja kohe öelda, et nemad tulevad erakonda looma," sõnas ta, et Eesti 200 seda alguses teha ei soovinud. "Nüüd, kui see otsus on välja tulnud, siis ma arvan, et tuleb ka juurde neid inimesi, kes tahavad poliitkasse minna."

Kas liikmeid kutsutakse sisetülidesse sattunud Vabaerakonnast üle tulema? "Meie ei lähe Vabaerakonna käest liikmeid üle võtma, see ei ole meie eesmärk," vastas Kallas läbi naeru, kuid lisas, et kui inimesed tunnevad, et Vabaerakonnas pole jõudu, on nad oodatud Eesti 200ga liituma.

Mis puudutab kahe erakonna omavahelisi sarnasusi, kirjeldas Kallas, et on Vabaerakonna esimehe Andres Herkeliga pidanud maha lühikese vestluse. "Kuulasime üksteist ära: meil on väga palju vabaerakonnaga selles mõttes ühist, et Vabaerakond tuli samasuguse rahulolematuse pealt, nagu meie, aga väga paljus oleme ka erinevad," lisas ta ja tõi välja, et kui Vabaerakond peab põhiprobleemiks praegust parteide süsteemi, siis Eesti 200 näeb küsitavusi pigem visioonides, mida erakonnad edendavad.

Võimalikke esimehi on jalaga segada

Eestis on kombeks, et igal erakonnal on oma liider, kuid Kallas usub, et häältemagnetitest liidrite leidmine on ületähtsustatud. "See on selline poliittehnoloogiline asjale lähenemine. Meil on väga tugev tuumikmeeskond. Ma arvan, et nii palju kompetentsi, kui palju on täna meie tuumikmeeskonnas, ei ole täna väga paljudes erakondades. Kus on oma valdkonna eksperdid, kes teavad täpselt, mida nad räägivad," ütleb Kallas ja lisab, et praegu on kõik tuumikus olevad inimesed vajadusel valmis juhirolli võtma. "Kui tuleb erakond ja erakonna asutamiskongress, siis tuleb otsustada, et kes on siis see inimene, kes autorooli istub."

Kogu ideoloogia ülesehitamise kõrvalt kogub Eesti 200 Hooandja keskkonnas erakonna tarbeks toetusi. Kallas lubas, et raha kasutamine saab olema läbipaistev. "Peame loomulikult näitama oma annetajatele, mida me selle rahaga teeme," kinnitas ta. Kallase sõnul on raha tarvis selleks, et teha kampaaniat ning võtta kontorisse tööle inimesed, kes saaksid liikumisse panustada igapäevaselt.

Aetakse Kaja Kallasega segi

Eesti poliitmaastikul on juba mitu Kallast. Kuidas kavatseb Kristina Kallas end eristada temaga samal aastal sündinud reformierakondlasest Kaja Kallasest? "Ega ma perekonnanime vahetama ei hakka. Ma ei tea, kui Kaja Kallasel on ebamugav, äkki tema vahetab ära," ütles Kallas läbi naeru.