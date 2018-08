Kaksteist omavalitsust on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi üürielamute programmiga küsinud 14,8 miljonit eurot toetust, et ehitada ja renoveerida 454 uut üürikorterit.

„Taotluste hulk näitab selgelt, et üürielamute järele on suur vajadus,“ lausus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ministeeriumi pressiteate vahendusel. Õhtulehele öeldi, et kõige rohkem ehk kolm taotlust tuli Pärnumaa Tori vallast, kaks taotlust Tartust ning ülejäänud Viljandi maakonna Põhja-Sakala vallast, Tallinnast, Narva-Jõesuust, Kuressaarest, Harjumaa Saue, Saku ja Rae vallast, Otepää vallast, Haapsalust ning Kanepi vallast.

Palo sõnul on tegemist meetmega, mis panustab nii ettevõtluse arengusse kui ka annab olulise arengutõuke elamufondi uuenemisse. Kaasaegse elamufondi puudumine pärsib ministri sõnul nii ettevõtluse arengut kui ka kogu piirkonna atraktiivsust.