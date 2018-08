Loodusteadlane Aleksei Turovski tutvustas laupäeval Eesti looduse päeva puhul loomaaia vapilooma ilvest ja teisi loomaliike.

Turovski sõnul tegelevad imetajate hulgas laste kasvatamisega peamiselt emased loomad. Nii suurte kaslaste kui ka koerlaste hulgas isasloom otseselt laste kasvatusprotsessi ei sekku, vaid õige ja vale käitumise selgitamine jääb emadele. Kaslased keelavad oma järeltulijaid järsu käpatõmbega laubalt ninani. Koerad, rebased ja hundid võtavad ulaka kutsika silmad ja ninajuure lõugade vahele. See tähendab absoluutset keeldu. "Isane on strateegiline [karja]juht. No kindral ju ei tule nekrutit nüpeldama," seletab Turovski.

Loomadel on Turovski sõnul väga konkreetsed keelavad märguanded, kusjuures on vahe, kas loomalapsel keelatakse midagi hetkeks või eluks ajaks. Kui pisikene ilvesepoeg saab keelata, kui ta ema toodud poolsurnud hiirele valesti läheneb, on ta sellest vaimustuses. "Ah nii ei tohi? Aga me sööme ja püüame hiiri. Me oleme siin maailmas selleks, et hiiri süüa ja hiired on selleks, et meie sööksime neid! Näita, emme, kuidas tuleb seda teha! Ja siis ema näitab," räägib loodusteadlane.

Inimesel on neid märke vahel aga raske mõista. "Kui sa teed koerale kukla peale kuti-kuti-kuti, sa väljastad konkreetse käsu: ära palun tee. Koer on vaimustuses - temaga tegeldakse, see on õnn. Aga ta ei saa aru, mida keelatakse. Loomulikult ta ei lähe ära, ta ei rahune maha, otse vastupidi. Ta naeratab ja pöördub oma peremehe poole kindla sõnumiga: muidugi ma ei tee! Mida? Selle peale inimene kordab seda liigutust. Ta näeb, et koeral on hea. Koer on veel suuremas vaimustuses. Muidugi ma ei tee! Mida? Nii võib kaks tundi järjest kesta ja kõik on õnnelikud," naerab Turovski.

