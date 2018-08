The Eagles kukutas troonilt Michael Jacksoni: kantrirokkarite ammune kogumikplaat on ametlikult USA kõigi aegade enimmüüdud album.

The Guardiani teatel selgus, et The Eaglesi albumit "The Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975" on USAs müüdud rohkem kui Michael Jacksoni "Thrillerit" (1982), mis on seni pingerivi tipus trooninud.

Recording Industry Association of America (RIAA) teatel on 1977. aastal ilmunud hitikogumikku, kust muuseas puudub The Eaglesi tuntuim lugu "Hotel California", müüdud 38 plaatinaplaadi jagu. Arvesse võeti nii plaadimüüki kui ka voogedastust ja YouTube'i vaatamisi.

RIAA rehkendas The Eaglesi kogumiku läbimüüki esmakordselt pärast 2006. aastat. Selgus, et see edestab kõvasti "Thrillerit", mis on 33kordne plaatinaplaat.

"Hotel California" nimeline album on USA kõigi aegade plaadimüügiedetabelis kolmandal kohal.