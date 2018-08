Sotsiaalmeedias hakkas täna ringlema uudis selle kohta, et Osta.ee portaali on müümiseks üles riputatud domeen nimega mallukas.ee. Üldsus tunneb Malluka nime all Eesti üht tuntumat blogijat Mariann Treimanni, kelle blogi samuti Malluka nime kannab. Blogi fännid võivad aga kergendatult hingata, sest tegelikkuses ei ole mõni kuri ega pahatahtlik inimene naise blogi ära kaaperdanud ning seda müügiks pannud. Kes end Malluka tegemistega kursis hoiavad, on tema blogist lugenud, et naine on hädas tema blogi hallanud IT-mehega, kes naist pettis, on talle võlgu ja lisaks kõigele üritas veel naise blogi endale kaaperdada pärast seda, kui Treimann blogisse mehe eest hoiatava postituse tegi.

Fännid, kes märkasid, et mallukas.ee on müügis, andsid sellest kohe Mallukale teada, kuid tegelikult pole mallukas.ee siiski Marianni blogi aadress, kuna tema blogiaadress on mallukas.com.

Mallukas on sellest teadlik, et domeen mallukas.ee on müügis, kuid teda see ei heiduta. "Ei, ma ei plaani midagi ette võtta. Ma teadsin juba ammu, et keegi mallukas.ee lehel reklaami müüb, minusse see ei puutu, las müüb, kui soovib," kommenteeris naine Õhtulehele. Ühe variandina, kuidas segadust vältida ja endanimelise domeeni väärkasutamist takistada, oleks Mallukal võimalus domeen ju ise ära osta, kuid seda ei kavatse naine teha. "Ära ma seda domeeni osta ei kavatse, mul on endal domeen olemas," sõnas ta. Samuti ei karda Treimann seda, et keegi mallukas.ee domeeni endale ostab ning selle näol blogijale konkurentsi pakkuma hakkab.