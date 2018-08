Inimeste selfihullus on viimaste aastatega aina hullemaks muutunud. Juba ammu ei piisa pelgalt erinevatest filtritest, mis näole pisut jumet annaks – oluline on jäädvustada end olukorras, mis oleks niivõrd pinev ja haruldane, et see võib hiljem kaela tuua karmid karistused.

Täpselt nõnda juhtus mõnda aega tagasi Alaskal, kui Katmai Rahvuspargi & Looduskaitseala külastaja otsustas jões kalu püüdvate karude taustal selfit teha, vahendab ABC7 News. Mees jäi karusid jälgivale veebikaamerale silma, kui arvas heaks ise samuti vette tammuda, pilte klõpsida ning siis veel poolteist minutit loomade tegemist jälgida.

Mehe tegevust märkasid ülekande jälgijad, kes võtsid ühendust Katmai pargivalvuritega. Viimased suutsid mehe tuvastada, temaga kontakteeruda ning üritavad nüüd lõpetada talle esitatava süüdistuse kokkupanekut.