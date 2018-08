Eesti taasiseseisvumise aastapäeval esietendus EV100 suvise peonädala raames Pärnus lavastus "Saja-aastane öö". Hinnanguliselt kogunes Vallikääru aasal vabaõhulavastust vaatama üle 2000 inimese.

„Pärnu suurim kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks joonis alla, kui oluline on hinnata oma päritolu ja kanda edasi kodukandi pärimust,“ sõnas Riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. „Need on väärtused, mida juubeliaastal rõhutada, et saaksime vastu minna eesootavatele sajanditele,“ lisas Kasterpalu.