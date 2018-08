Tähistamaks Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, istutasid valitsuse liikmed Häädemeeste valla teenuskeskuse õuele 15 tammepuud.

Peaminister Jüri Ratase sõnul tehti puude istutamisega kummardus 100-aastasele Eestile. „Tammel on sügavad juured, mis teevad puu vastupidavaks tormidele ja marutuultele. Seetõttu on need tammed meie vaba Eesti juubeliaastal kindlasti väärikas ja sümboolne kink. Tammepuud kaunistavad Häädemeestet veel ka meie riigi järgmistel juubelitel, tuletades meelde meie rahva kindlaid juuri, visadust ja vastupidavust,“ sõnas peaminister.

Ratase sõnul kestavad eelmise aasta kevadel alanud EV100 pidustused kokku pea kolm aastat ja tähistamise juures on peetud oluliseks, et pidu jõuaks igasse Eesti linna, valda ja külla. „Olen kindel, et ka Häädemeeste rannarahvas peab meie riigi juubelit vääriliselt meeles. Iga meie ühine ettevõtmine on parim kink Eestile.“