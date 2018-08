Tänase saate külaline Madle Timm ehk Wandersell pajatab oma põnevatest seiklustest Kesk-Aasias, eesotsas Kasahstanis ja Kõrgõzstanis.

Ta jutustab, kuidas õpetas kohalikus koolis lapsi, mängis jõuluvana, nägi lamba tapmist ja palju muud. Samuti avab ta Kesk-Aasia kommete maailma, näiteks kuidas pruudiröövi käigus abikaasa leitakse.

Madle on küll kõigest 25-aastane, kuid selles vanuses on Kasahstani ja Kõrgõzstani naistel tavaliselt juba kolm last ja lehmakari. Kui kohalikud kuulsid, et Madlel lapsi ega meest pole, üritasid sõbralikud inimesed kohe abistada kaasa leidmisel.

Lõpetuseks vastab Madle stampküsimustele, mida maailmaränduritelt alati küsitakse, näiteks kust tuleb reisimiseks raha, miks on põnev üksi rännata ja muud.

Vestlust juhib Liina Metsküla.

Tule ja jälgi meid Soundcloudis või Facebookis: