Beebiootus möödus Triisal kenasti ja värske ema räägib, et rasedused on olnud üsna sarnased. Keidu peres kasvab 6-aastane Robin, kes oli väikeõde suure õhinaga oodanud. "Robin oli elevil, sest talle meeldivad lapsed, vahet ei ole kas kahesed või kaheteistkümnesed. Tal oli hea meel suureks vennaks saada," räägib Triisa.

Keidu esimene laps nägi ilmavalgust 2012. aasta juulis. Tol korral rääkis Keit Õhtulehele, et sünnitus kulges üsna raskelt – 3930 grammi kaalunud laps oli neiu kasvu kohta suurevõitu ning sünnitada tuli tilguti all.

Tütre sünni juures oli toeks ka Keidu elukaaslane Priit Pästlane. Kaaslase moraalset toetust peab Triisa väga oluliseks. See teadmine on eriti viimasel ajal temani tulnud. "Mida vanemaks ma saan, seda rohkem olen arvamusel, et muresid ja ka rõõme peab julgema jagada. Mina arvan, et kõigega ise hakkama saamine ei tee meist tugevamat inimest, pigem teeb selle tõekspidamise järgi elamine meid üksikuks. Minu elukaaslane viibis sünnituse juures ning oli minu jaoks igas mõttes olemas. Ma olen ta üle väga uhke ning usun, et see kogemus muudab meid koos veel tugevamaks liiduks," on Keit kindel.

Keit räägib, et esimesest sünnitusest on möödunud 6 aastat ja selle ajaga on kindlasti ka elukogemust ja enesekindlust juurde tulnud. "Minu eesmärk selle raseduse ajal oli hoida ennast vaimselt vormis ja emotsionaalselt stabiilsena. Ma ei saa öelda, et see oleks lõpuni õnnestunud, aga olen sellegipoolest endaga rahul," ütleb ta.

"Teiseks eesmärgiks oli eemaldada ennast igasugusest stressist, mis puudutas tööd ja töösuhteid. Hoidsin ennast teadlikult pärast kolme raseduskuud tööst ja lavalt eemal, et saaksin kahe lapse ema rolli sujuvamalt sukelduda."

Keit Triisa (Erakogu)

Naine kiidab siinkohal ka Ida-Tallinna keskhaigla professionalset meeskonda. "Sain sellel korral väga positiivse kogemuse ning eriti rahul olen sünnituse vastu võtnud ämmaemandaga. Äärmiselt hea on kohtuda personaliga, kes teeb oma tööd hinge ja püüdlikusega."

Lauljanna on mõneks ajaks muusikateemad kõrvale pannud, kuna prioriteet on perekond ja laste kasvatamine. "Kindlasti jätkan muusika ja laulmisega, aga pean olema realistlik ning minu jaoks on praegu prioriteet number üks olla hea ema, hea naine ja hea perenaine," lausub Keit.

Keit Triisa tütar Mia (Erakogu)

"Laulmisest ma loomulikult ei loobu, aga pisikese Mia ja peagi kooli mineva Robini kõrvalt ma hooga lavale ei jookse. Plaane ja mõtteid on palju ning ma ei kahtlegi, et oma tööalased unistused realiseerimata jätan."