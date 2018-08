Kirjandusfestivalil Eesti Lugeja 2018 pärjati aasta kirjaniku tiitliga Eva Koff tema romaani "Sinine mägi" eest.

Koffi esikromaan kerkib žürii hinnangul esile nõtke, lausa loitsimiseni tõusva keelekasutusega ning laia ajaloolise haardega, mis on esitatud kolmel eri ajastul elanud naiste pilgu läbi, vahendab ERR Menu.

"Püüdsin võimalikult tõetruult edasi anda tähenduslikult murrangulisi hetki inimese elus, kes on samas ka ise murrangulises eas," ütles Koff. Teosesse on elegantselt põimitud seigad meditsiiniajaloost, poliitiliste muutuste mõju inimsaatustele ning inimeste elujõud ja -janu ka sellistes oludes, mida meil on tänapäeval raske ettegi kujutada, kuigi nende ajaloolist reaalsust teame.

Auhinnaks anti üle Juhan Liivi kuuetaskust leitud foto, millel on kujutatud kaht tundmatut naist.

Eesti kirjaniku auhinda antakse välja aastast 2010, seni on selle pälvinud Vahur Afanasjev, Meelis Friedenthal, Urmas Vadi, Elo-Maria Roots, Jan Kaus, Kai Aareleid ja Mihkel Mutt.