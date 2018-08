- Lisavastuvõtt. Nii mõneski koolis toimuvad sügisel veel lisavastuvõtud. Enamasti on tegemist kutsekoolidega ning erialadega, kuhu ei olnud esimesel korral loodetud arv sisseastujaid. Samuti võivad mõned algselt vastu võetud õpilaskandidaadid loobuda õpingutest ning pingeridades tahapoole jäänutel tekib uus võimalus. Kindlasti tasub seda varianti kaaluda siis, kui endal on huvi nende erialade vastu. Seda, kas ja millistes koolides ning erialadel on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Kutsekoolide kontaktid leiad Kutseharidus.ee lehelt ja kõrgkoolide kontaktid siit .

Sageli on populaarsematele erialadele konkursid suured ning võib juhtuda, et soovitud erialane sissastumine esimesel korral ei õnnestu. Mida teha, kui esialgne plaan tuleb ümber mõelda? Rajaleidja pakub Sulle välja mõningad võimalused, mille abil oma järgmisi samme kavandada.

- Avatud õpe või tasemeõppe ained täiendusõppena. Paljusid erialasid saad asuda õppima ka avatud õppes, mis on küll enamasti tasuline, kuid vastuvõtuperiood on sageli pikem ning õpingud paindlikumad. Teine võimalus on hakata läbima tasemeõppe aineid täiendusõppena. See aitab sul ennast ette valmistada järgmiseks sisseastumiseks ning samas saad õpinguid kombineerida töötamisega. Hiljem saad juba läbitud ained VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise abil üle kanda ning uuesti neid enam läbima ei pea. Paindliku õppe võimalustega saad tutvuda ülikoolide kodulehtedel.

- Talvine vastuvõtt. Paljudes kutse- ja kõrgkoolides toimub jaanuaris talvine vastuvõtt. Seda, kas ja millistes koolides on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Enamasti on see info üleval novembri lõpuks, kuid soovitame koolidega juba nüüd ühendust võtta ning uurida, millistele erialadel nad talvel vastuvõtu korraldavad.

- Ajateenistuskohustus. Noormehed peavad oma karjääriplaani sätitama ka ajateenistuse kohustuse läbimise. Võibolla on see just sobivaim aeg? Ka 18-27-aastastel naistel on võimalus omal soovil ajateenistusse asuda. Eriti tasub kaaluda seda neil neidudel, kes näevad kaitseväeteenistuses ka oma tulevast elukutset. Kogu informatsiooni ajateenistuse kohta leiad Kaitseressursside ameti kodulehelt.

- Tööle. Alati on võimalus aasta mööda saata töömaailmaga tutvust tehes. Kuid tasub meeles pidada, et statistika näitab, et erialase hariduseta töötavad inimesed sageli lihttöölistena - seega soovitame läbi kaaluda ka kutseoskuste omandamise plaanid. Võimalusel soovitame valida ettevõtte, kes tegutseb sulle huvipakkuvas valdkonnas. Siis saad teadmisi ja tuge ka edasiste õpingute kavandamiseks. Tasub uurida ka töökohapõhise õppe võimalusi. Rajaleidja töömaailma osast ja Tööelu portaalist leiad vajaliku info, kuidas ja kust tööd otsida, kuidas tööle kandideerida ning kuidas töömaailmas hakkama saada.

- Ettevõtlus. Palgatöö pole mitte ainus võimalus tööd teha, sest eneseteostuse ja rakenduse võib ka leida ettevõtlusega tegeledes. Võibolla on sul juba praegu mõni idee, mille käivitamiseks on nüüd aega ja energiat. Vajadusel saad tasuta nõustamist maakondlikest arenduskeskustest. Loe täpsemalt ettevõtlusega alustamise kohta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt.

- Töötuna arvele võtmine. Töö otsimiseks on mitmeid võimalusi, aga tasub kindlasti kasutada ka Eesti Töötukassa tuge. Töötukassa saab aidata sul leida sobiva töökoha ning juhendab tööle kandideerimisel. Lisaks pakutakse vajadusel mitmeid tugiteenuseid nagu näiteks koolitus, tööpraktika jne. Kui oled 17-29 aastane ja töö leidmine võtab oodatust kauem aega ning sul ei ole erialast haridust ega töökogemust, saab tööandja sinu tööle võtmiseks kasutada teenust „Minu esimene töökoht“. Antud teenuse puhul taotleb tööandja töötukassalt palgatoetust noore tööle võtmiseks. Uuri lähemalt “Minu esimene töökoht” programmi kohta.

- Maailma avastama. Noortele on olemas mitmesuguseid pikemaid kui ka lühiajalisemaid programme ja projekte, mis võimaldavad saada välismaal õpirände kogemuse. Näiteks Euroopa vabatahtlik teenistus, lapsehoidjana töötamine, seljakotiga Austraalias (või mujal) töötamine ja rändamine, noorsoovahetuses osalemine vms. On olemas nii tasuta kui ka enda finantseeringuid eeldavaid võimalusi. Enamasti vajavad need eelnevat ettevalmistuse aega Eestis. Kuid aasta on piisavalt pikka aeg ning miks mitte, kui nüüd alustada, siis aasta teises pooles juba minna? Vajaliku info leiad Rajaleidja Euroopa osast.

- Vabatahtlik töö Eestis. Alati võib enda aega sisustada vabatahtliku tööd tehes, näiteks noorte-, sotsiaalkeskuses ja külaseltsis abistades, kodutute loomade varjupaigas loomade eest hoolitsedes või Eesti looduse heaks tegutsedes. Võimalusi on mitmeid. Info vabatahtliku töö ja võimaluste kohta leiad Vabatahtliku töö infoväravast.

- Järgmiseks sisseastumisperioodiks valmistumine. Mõtle veelkord läbi oma eriala ja kooli valik ning planeeri seejärel oma sammud järgmiseks sisseastumisperioodiks valmistumisel. Seda saab teha paralleelselt koos eelnevalt nimetatud tegevustega. Soovitame lugeda valdkonna kirjandust, kasutada tudengivarju võimalust ning räägi valdkonnas töötavate inimestega. Võimalusel vali vabatahtlik või tasustatud töö sulle huvipakkuvas valdkonnas. Mõningad koolid organiseerivad ka õppeaasta jooksul sisseastumiskursusi (näiteks Kunstiakadeemia), vajadusel valmista ette läbimõeldud portfoolio. Alati on võimalik teemakohaseid kursusi läbida mõnes koolituskeskuses, rahvaülikoolis, täiendõppekeskuses vms. Muidugi peab arvestama, et kursused on enamasti tasulised.

- Karjäärispetsialistiga plaanide arutamine. Kindlasti soovitame enda võimalusi ja soove arutada karjäärispetsialistiga, et endale sobivaim plaan kokku panna. Rajaleidja keskuste karjääriteenused on kuni 26 aastastele noortele tasuta, soovitav on vaid aeg kokku leppida. Soovi korral saad karjäärispetsialistiga võtta ühendust ka kodust lahkumata läbi Rajaleidja e-nõustamise tööpäeviti kell 10-14. Alates 1. jaanuarist 2019 saavad kõik noored soovitud karjääriteenuseid Töötukassast.