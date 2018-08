Poliitilise liikumise Eesti 200 liikmed kogunesid teisipäeval Tallinnas, et otsustada, kas minna edasi erakonnana, vahendab ERRi uudisportaal.

Eesti 200 liige Igor Taro kinnitas, et seda küsimust arutatakse teisipäeva hommikul ja õhtul toimuvatel koosolekutel. "Me võtame liikmed kokku, tuleme oma meeskonnaga kokku ja arutame seda küsimust."

Taro sõnul ei ole MTÜ-l veel erakonna registreerimiseks vajalikud 500 liiget täis, ent palju aega enam vajaliku piiri ületamiseks ei lähe.

"Meil on võimalus välja öelda, kas me läheme edasi erakonnana või mitte," ütles Taro ja lisas, et pärast selget sõnumit tuleks liikmeid kindlasti juurde.