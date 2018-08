Kevadel Eesti poliitmaastikule ilmunud liikumise Eesti 200 ümber on käinud juba kuid arutelu, kas sellest vormistatakse erakond. Täna otsustas nõukogu, et Eesti 200ga osaletakse 2019. aasta riigikogu valimistel ja sügisel loovad nad selleks erakonna.

„Meil on olemas nägemus sellest, millised muutused on Eesti riigis pikas plaanis vajalikud ja mida tuleb nende muutuste elluviimiseks ära teha. Meie tugev meeskond otsustas täna, et on valmis need muudatused ka ise ellu viima, sest me nägime terve suve jooksul toimunud kohtumiste käigus, et meie ideedele on suur toetus ja teised parteid sellisel tasandil ei mõtle,“ ütles MTÜ Eesti 200 nõukogu esimees Kristina Kallas.

Eesti 200 alustas sel kevadel mõttekojana ja liikumise eesmärk oli mõjutada Eesti poliitikuid tegema pikemat plaani kui üks valimistsükkel. „Kui parteid hakkasid üksteise järel välja tulema 100-euroste lubadustega, oli meile selge, et peame ise poliitikasse tulema ja oma pikale plaanile mandaati küsima,“ lisas Kallas.

Loodav erakond baseerub Kristina Kallase sõnul sellistel väärtustel nagu isikuvabadused, edasipüüdlikkus, läbipaistvus, vastutus, avatus, uuendus- ja eestimeelsus.

„Eestis on targad inimesed, keda ei ole võimalik rahalubadustega mõjutada. Me kutsume poliitikas taas osalema ka teadlasi, õpetajaid, insenere ja ettevõtjaid. Nii nagu Vabariigi President Kersti Kaljulaid taasiseseisvumispäeva kõnes ütles, siis need, kes Eesti tulevikust hoolivad, ei saa öelda, et poliitika neile ei meeldi. Kui me ise ei tee, tehakse meie eest,“ sõnas Eesti 200 liige Meelis Niinepuu.

„Mitte keegi ei peaks kolima, et saada head haridust või sotsiaalabi. Eesti 200 usub, et igas Eestimaa nurgas peaksid kõik inimesed saama ühtlaselt hea hariduse, kvaliteetse sotsiaalabi ja võimalused osaleda aktiivses elus,“ võttis kokku Eesti 200 liige Rait Kuuse.

Eesti 200 asutab erakonna hiljemalt novembris. Eesti 200 on poliitiline liikumine, mis avaldas oma manifesti tänavu mais ajalehes Postimees. Liikumise eesmärk on kutsuda inimesi üles käsitlema poliitilisi teemasid pikemas perspektiivis kui üks valimistsükkel.

Loodava erakonna nimel kõnelenud Kristina Kallase sõnul on viimaste nädalatega tulnud liikumise juurde väga palju uusi liikmeid. "Oleme paarisaja liikme piiri peal," kommenteeris ta liikmete arvu. "Kindlasti on vaja tööd veel teha, et hoog sisse anda."

Mis puudutab kiirustamist erakonna loomisel, vastas Kallas, et viimastel nädalatel on tuntud väga suurt survet otsustada, kas liikumisest saab partei - seda nii liikumises osalejate poolt kui ka rahva poolt, kellega on kohtutud.