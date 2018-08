Lauljanna Elina Nechayeva, kes oli taasiseseisvumise puhul kutsutud Kadrioru presidendi roosiaeda, rääkis Delfile antud intervjuus põneva fakti abielu kohta.

Elina, kes on kihlatud ettevõtjast elukaaslase David Pärnametsaga, rääkis, et pulmakuupäev pole veel paika pandud. "Kui Eurovisioni-järgne melu maha rahuneb, siis on juba aega mõelda. Millal, kus ja kuidas," lausus Elina.

Elina tunnistas, et tegelikult ei ole abielu tema jaoks kõige tähtsam. "Mul ei ole vahet, kas olla abielus või mitte. Peaasi, et kõik oleks suhtes hästi."

Täispikka videot vaata SIIT.