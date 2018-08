Peaminister Jüri Ratas uute erakondade tulekut ei pelga, vaid leiab, et vanad olijad peaks uued avasüli vastu võtma, kirjutab ERRi uudisportaal.

"Usun, et ei ole ühtegi erakonda, kes ütleks, et neid ei huvita, mis tuleb 100 aasta pärast," sõnab Ratas ja lisab, et on väga õige, kui otsime sellist suurt narratiivi, eriti [Eesti Vabariigi] juubeliaastal, et mis on see, mille poole me püüdleme. Et 2118. aastal saame, või õigemini saavad meie järeltulijad öelda siin rahvusringhäälingu eetris, et viimase saja aasta jooksul on Eesti rahvaarv taas tõusule pööranud.

"Öeldakse nii, et kui metsa kardad, siis ära metsa mine. Ma ei näe, et tänased erakonnad peaksid ütlema: uued tulijad on head, aga see tulija võiks nüüd küll meiega liituda ja see tulija ei peaks võibolla üldse tulema," ütleb Ratas.