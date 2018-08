Tänavu Weekend Festival Balticu pealaval esinenud Púr Múdd murrab hoogsalt välismaale, sest eesti poisid on käed löönud maineka rootsi mänedžeriga Peter Åstedtiga.

"Oleme pidanud läbirääkimisi erinevate mänedžeridega ning leidsime, et Peter oma kogemuste ja lennukate ideedega sobib meie tiimi suurepäraselt," kirjeldab Oliver bändi otsust teha koostööd Rootsi plaadifirmaga Musichelp.

Peter Åstedti näol on tegemist mehega, kes toimetanud muusikatööstuses juba üle 30 aasta. 2012. aastal oli just Peter see, kes valis olümpiamängudele artiste. Samuti on Peter valinud kolmel korral erinevaid artiste ka USA suurele spordiüritusele Superbowlile.

"Oleme Baltikumi artiste jälginud juba mõnda aega ning Púr Múdd on meile silma jäänud kui uus ja särav täht. Nägime neid Tallinn Music Week raames ja peale seda otsustasime poistele koostööpakkumise teha," selgitab Peter Åstedt.

Oliver leiab, et tähelepanu ja huvi välismaalt on ainult rõõmustav. "Kuigi see pole esimene kord, mil välismaa plaadifirmaga koostööd teeme, on iga uus projekt meie jaoks ülimalt põnev ja ootusärev. Panna end proovile ka välismaal on bändi unistus olnud juba pikka aega," sõnab ta.

Bändi tegemistel tasub silma peal hoida Púr Múddi Facebooki leheküljel ja Instagramis, sest alates septembrist annab bänd mitmeid kontserte nii Eestis, Skandinaavias kui Baltikumis. Lisaks on juba sügisel oodata uut muusikat, siis ilmub bändi uus singel.