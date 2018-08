Probleem ametlike keeltega, mis pole vene keel, eksisteerib Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest alates.

19. juunil võttis Venemaa riigiduuma esimesel lugemisel vastu seaduse, mis muutis õppetöö Venemaa nn rahvusvabariikide riigikeeltes vabatahtlikuks ja piiras selle kahe tunniga nädalas.

Venemaal eksisteerivad seaduse järgi 35 riigikeelt, millest üks on vene keel. Ülejäänud on riigikeeled 26 erinevas autonoomses vabariigis ja ringkonnas, mis on enamasti fikseeritud ka regiooni põhiseaduses. Ühelt poolt võtsid kõik rahvusregioonid tõsiselt Boriss Jeltsini omaaegset üleskutset võtta nii palju suveräänsust kui võimalik ja hakkasid intensiivselt üles ehitama või laiendama ka omakeelset haridust, teisalt pole etnilised venelased kunagi soovinud kohalikke keeli õppida ja nii eksisteerib probleem mittevene ametlike keeltega Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest alates.

