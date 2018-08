"Selline tunne jäi, et tegemist on petuskeemiga, mille kaudu töötukassast raha välja kanditakse," ütleb töötukassast ettevõtluskoolitusele saadetud ja selle täismahus läbimise eest tunnistuse saanud Robin.

Mainor möönab puudujääke, kuid leiab, et vastutus on eelkõige osalejail ja töötukassal. Töötukassa tunnistab, et koolituste tellimisega on kohati raskusi.

IT-insenerina töötanud Robin (koolitusel osalejate nimed on muudetud, kuid teada nii töötukassale kui ka Mainorile - toim) tuli eelmisel aastal eestlannast naisega Saksamaalt Eestisse, kus tal Euroopa Liidu ühtse tööturu reeglite järgi oli õigus ennast töötukassas arvele võtta ja ingliskeelsele ettevõtluskoolitusele minna. Tema sõnul lõppesid peaaegu igal koolituspäeval loengud ettenähtust märgatavalt varem ning sajast akadeemilisest tunnist toimus vaid umbes seitsekümmend.

