Sul jagub loomingulisust. Nüüd näed võimalusi, kuidas saaks hobist karjääri arendada ning parimal juhul sellega ka kuulsust ja imetlust koguda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sinu kodused ja sinu kallim näevad sind kõrvalt ja tunnevad hästi, nemad võivad sulle anda ideid, kuidas oma võimeid kõige paremini rakendada.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Edu valem on väga lihtne: esiteks peab sul olema hea idee, teiseks tuleb sellega väsimatult tööd teha. Põhimõtteliselt on see idee sul juba olemas, tuleb ainult konkreetne plaan välja töötada.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Eneseimetlust pead vältima – see teeb sind laisaks. Sul on võimalus seada paika plaan, mis toob ühtaegu nii raha kui ka imetlust, tunnustust ja ka vastassoo tähelepanu.

Neitsi

23. august – 22. september

Tead, mis on sinu tugevad küljed ja kuidas neid maksma panna. Karjääririndel on aktiivsed muudatused toimumas nii ehk naa, anna neile õige suund ja hoia kurssi.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Peaksid oma samme planeerides arvestama nii kasu teenimise võimalustega, aga ka sisemiste soovidega, südame häälega. Tehes seda, mida armastad, tuleb ka edu.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Oled valmis vastutuse enda peale võtma, juhtima ja suunama ka teisi inimesi. Seejuures ei tohi aga mõelda, et sinu maailmavaade on ainuõige.

Ambur

22. november – 21. detsember

Oma valikute eest vastutad ise ja praegu ei tohi sa otsuseid langetades kahelda. Ambitsioonid on kõrged, sa oled võimeline eesmärke seadma ja ka saavutama.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Omajagu tööd teinud ja vaeva näinud sa juba oled, nüüd aga terendab võimalus jõuda uuele tasemele. See võib tähendada läbimurret rahvusvahelisele areenile või koostööd välismaa spetsialistidega.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sind ümbritsevad inimesed, kellega koos suudate jõuda kõrgete eesmärkideni. Seetõttu pead nendega arvestama, ei tohi isiklikke tahtmisi peale surudes kollektiivi ühist hingamist rikkuda.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Vaja on oma äriplaane korrigeerida või siis sootuks uus suund võtta. Üksi sa seda ei tee, asjad tuleb äripartneritega läbi rääkida.

