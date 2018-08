"See on ikka suur asi, et meie Eesti saab jälle aasta vanemaks," rääkis laulja ja kirjanik Evelin Samuel-Randvere Kadrioru roosiaias toimunud presidendi vastuvõtul Õhtulehele antud intervjuus. "Mul on tänulik ja uhke tunne," täiendas Evelini mõtet pianistist abikaasa Johan Randvere.

Evelin meenutas videointervjuus taasiseseisvumisaega 27 aastat tagasi, kui ta veel lasteaias käis. "Ema oli mul Rootsis ja mina läksin laste teatrilaagrisse." Poolel teel Võsusse tulid Narva poolt vastu soomukid. "Ma mäletan seda tunnet, et nüüd algab sõda, mu ema on ära ja ma ei näe teda kunagi. Õnneks kogu see asi lahenes nii võimsalt ja kiiresti."

"Mulle tundub, et igaüks peab arendama enda võimeid, isiksust ja tööd tegema – ainult nii saab anda eeskuju," vastas Johan küsimusele, kuidas saame säilitada Eesti riiki ja vabadust. Evelin lisas, et oluline on õppida nägema enda ninaesisest kaugemale ja arvestama sellega, et nii palju on neid, kes vajavad toetust ja abi.

"Nii palju on väljaspool meid olevaid tegureid, mis võivad heaolu mõjutada. Ei tohiks jääda väga palju oma minasse kinni. Peab arvestama sellega, mis toimub meie ümber," lausus Evelin. "Kindlasti on väga palju neid, kellel on raske – üksikemasid, puuetega inimesi, pensionäre, hooldajaid."

"Aga igas mõttes on Eesti parim koht kus elada, Nii looduse, laste kasvatamise, hariduse, elu väärtuste ja standardite mõttes."