Perekonnaleht Linda trükkis noorsoole mõeldes pikema kombeõpetuse 1903. aastal mitmes lehenumbris.

„Nägu ärgu olgu kurb, tusane ega vihane, aga ka mitte jultunud ega pilkav, vaid sundimata aupaklik, lahke jumega. Silmad olgu alandlikult ja usaldavalt selle poole pöördud, kellega kõneled,“ seisis õpetuse algupoolel ja jätkus: „Ära lase juukseid nii pikaks kasvada, et nad sulle näkku langevad ehk õlgadeni ulatavad. Lõhnavate õlidega ja ainetega ennast ehk riideid määrides võid teisele jälkust sünnitada. Poolalasti välja minna võib olla sünnis kommetitegijatele. Meil ära mine seltskonda ehk külasse iial teisiti, kui pestud, soetud ja viisakalt riides.“

Abiellujail aga soovitatakse eeskätt meeles pidada, et naine on üks kena olevus, kes mehe mornidust oma narrusega leevendab. „Pea meeles, et kui sa oled naise võtnud, siis sa pead naise üle võimust saama,“ ütleb õpetus. Hädaoht on kohe käes, kui naise lõuad kord lõksuma pääsevad. Siis ei suuda ükski vägi neid kinni panna. „Tigeda südamega noorest tütarlapsest, kes tanu alla saanud, peab vanas eas kuri kiskja-hunt sündima,“ toetub Linda hoiatavalt ka vanarahvatarkusele. „Õnnelikuks tuleb kiita igaüht, kes endale kauni ja vaga naise saanud,“ pannakse loole punkt.