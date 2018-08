"See päev oli ärev ja ootust täis," meenutas legendaarne teleajakirjanik Reet Linna 27 aasta taguseid sündmuseid Õhtulehele antud intervjuus. "Kui see otsus tuli, siis oli seda alguses raske uskuda." Kadrioru roosiaias toimunud presidendi vastuvõtule oli Reet tulnud koos tütrepoja Kaspar Linnaga.

Tallinna Reaalkoolis õppiv noormees teab aega enne vabariigi taasiseseisvumist läbi juttude, mida vanaema ja vanaisa (Ivo Linna - toim) "Kindlasti on elu kergem ja läinud mugavamaks - ei pea nii palju muretsema," arvas Kaspar.

Reet Linna rääkis videointervjuus, et olles elanud osa oma elust nõukogude ajal, teab ta, mida tähendab vabadus või selle puudumine. "See, et meil on võimalus rääkida ja kirjutada, millest me tahame, võimalus reisida ja õppida keeli - on vabadus. Olen elanud üle etapid, kui teletoimetajana pidin saatest maha võtma mõne isamaalise loo. See aeg on möödas."

Kui midagi Eesti elus ja eestlastes Reet Linna muudaks, siis seda, et inimesed märkaksid rohkem. "Tegelikult ei ole meie elul midagi viga. Need inimesed, kes meid kõrvalt vaatavad kiidavad, et meil on roheline mets, rahulik maa, sinine taevas, meil ei ole terrorismi ja nii edasi. Aga me võiksime rohkem hoolida nendest inimestest, kes meie kõrval on. Me kipume kohe luukeresid kapist välja tooma, näitama kohta inimesele kätte. Minule teeb see natuke haiget, et inimesed kurjad on," avaldab Reet. "Meie ühiskonnas on praegu vaesemad, natuke paremini elavamad ja rikkamad. See on tekitanud olukorra, et on rohkem õelust ja kurjust siin maailmas." Reet loodab, et ühel päeval saadakse sellest jagu. "Et inimesed vaataksid üksteisele silma ja näeksid, kellel abi on vaja."