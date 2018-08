Maarahvas on tasuta sõidu nõnda soojalt vastu võtnud, et transpordifirmad peavad lisabusse reservis hoidma. Reede hommikul olid Tartu–Elva–Puhja–Ulila–Tartu bussis hõivatud ka kõik seisukohad ning see on tavaline pilt paljudel tasuta liinidel.