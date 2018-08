Selles, kas Ott Tänak ikka kuulub maailma rallieliiti, ei kahtle enam keegi. Mullune Saksamaa ralli tšempion suutis sama head kiirust näidata ka tänavu, triumfeerides asfaldirallil teist aastat järjest. Ainsana jättis mõru meki suhu asjaolu, et triumf tuli konkurentide ebaõnne tõttu, mitte võrdses heitluses. Laupäevasel võistluspäeval lõpetas Tänaku ja Sebastien Ogier' tulise heitluse katkine rehv, mille tõttu prantslane ligi poolteist minutit kaotas. Kui aga õnnejumalanna tüli norida soovib, siis pigem meie mehe rivaalidega. Langes ju katse varem purunenud rehvi ohvriks ka Tänak, kuid eestlaste õnneks juhtus see lühikesel katsel, kus rehvivahetus hädavajalikuks ei osutunud.

60% on tõenäosus, et Eesti võrkpallikoondis (pildil) kindlustab algava nädala lõpuks koha järgmise aasta EM-finaalturniiril. Pühapäeval Lätist 3:1 jagu saanud sinilõvisid ootab sel nädalal ees kaks lahingut Iisraeliga. Kolm aastat tagasi Euroopa liigas vastamisi minnes ei andnud eestlased vastastele sõnaõigust, kuid lähiminevikust on meil ka üks valusam õppetund. 2013. aasta EM-valiksarjas pidi Eesti Belgias toimunud turniiril Iisraeli 3:2 paremust tunnistama.