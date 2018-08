Pärnus tegi oma eelviimase etteaste kodumaiste pöidlahoidjate ees kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter. Eduka EMi järel tekkis vanameistril mõistetavatel põhjustel pingelangus. Ometi täitis ta oma lubaduse ja saabus võistlema, ehkki tulemus jäi tagasihoidlikuks (60.43).

Siinkirjutaja lahkus suvepealinnast vastakate tunnetega. Olin tänulik korraldajatele ilusa spordietenduse eest, ent sisimas möllas vulkaan, olin pettunud kahepalgelistes sportlastes, kes jätsid väärtusliku võimaluse kergekäeliselt kasutamata.

Pärnus olid küllalt head tingimused ja mitu kergejõustiklast parandasid isiklikke tippmarke. Näiteks soomlanna Sara Kuivisto püstitas 1000 m jooksus Soome rekordi 2.40,81. Kiidusõnu väärib ka 16aastane Ann Marii Kivikas, kes uuendas 300 m jooksus Eesti A-klassi rekordit – 39,74.

Juba viis-kuus aastat on spordikuninganna siseringis sajatatud, et võistluskalender on hõre nagu vaese mehe püksitagumik. Pärast Eesti meistrivõistlusi algab paljudel nii-öelda puhkuse- ja üleminekuperiood, ehkki hooaega võiks jätkata vähemalt septembri keskpaigani. Kogu maailmas on see saanud heaks tavaks.