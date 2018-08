"Ma sorisin vanades paberites ja leidsin sealt Tallinna ostukaardid. Siis ma hakkasin mõtlema, kui suure arengu me oleme tegelikult ära teinud," lausus Anne Veski Kadrioru lossiaias toimunud presidendi vastuvõtuö Õhtulehele antud videointervjuus.

Armastatud lauljanna, kes oli kutsutud Kadrioru Roosiaeda, tähistamaks Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 27 aastapäeva tunnistas, et aeg on kõvasti edasi läinud ja muutused on tulnud üsna kiiresti. "Seepärast on hea tulla siia ja pidutseda," tunnistas Anne, kes kutsub end heatuju saadikuks.

Veski rääkis, et asjade hullus, mis taasiseseisvumisega kaasa tuli, on temast mööda läinud. Selles osas on lauljanna heaks eeskujuks tema tütar. "Minu laps on rohelisest rohelisem ja tema ütleb ikka, et ei ole vaja osta liigselt palju asju. Olen ka ise tabanud end viimasel ajal küsimast, kas seda kõike on ikka vaja? Vaatan poelettidelt küllust ja mõelnud, et inimesed on ülekaalulised - kas seda kõike on ikka vaja, tekib küsimus," arutles Anne ning lisas, et eks see ole valikute küsimus.