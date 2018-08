Rootsi kroonprintsess Victoria ja prints Daniel elasid eile kaasa suurejoonelisele üheslaulmisele.

President Kersti Kaljulaid avaldas, et printsess laulis eestikeelseid lugusid kaasa, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Ta laulis kaasa, ta laulis suurima heameelega kaasa ja ma püüdsin ka neid laulusõnu talle tõlkida. Millest tekib momente, kus sa ütled, et see on laul, mida meil kõik kolmeaastased juba teavad ja siis seletad edasi, et nüüd on pidu ja siis on moment, kus kõik on ebakained ja kuidas siis on kaklus ja mis on tagajärjed," rääkis Kaljulaid.