Ženja täheldab, et positiivsed muutused eestlaste riietuses on toimunud viimaste aastate jooksul. "Kui vaadata kasvõi viie või kümne aasta taguseid galeriisid, siis vaevalt, et keegi oleks julgenud tulla sellisele üritusele tanksaabastes või kummikutes," arvab stilist ning tunneb heameelt, et riietuses ollakse üha enam loovad.

Kuigi ilm oli 20. augustil tujukas, ei heidutanud see kultuurirahvast, kes oli president Kersti Kaljulaidi poolt kutsutud Kadrioru Roosiaeda, et tähistada taasisesisvumise 27 aastapäeva. Püüdsime peomelus kinni stilist Ženja Fokini, kes tegi põnevaid tähelepanekuid inimeste riietumise osas.

"Isegi, kui see üritus toimub siin, Roosiaias, siis kõik ei ole tulnud ainult üleni lillelises, vaid väga palju leidub ka selliseid ägedaid, kreatiivseid kombinatsioone. Mulle meeldib, et inimene ei ole taandunud väga primaarsete lahenduste taha, et panna midagi pidulikku selga. Vaid on lähtutud enda identiteedist. Inimesed on reisinud, maailma näinud ja kui sellel üritusel ringi vaadata, siis kõik on persoonid. Peale selle on hea näha, et need riided on kõik hiljem ka kantavad ja kombineeritavad."

Erilist head meelt tunneb Ženja just selle üle, et üha enam kaasmaalasi lähtub riiete valikul mitte niiväga ürituse etiketti silmas pidades, vaid just enda isiklikust identiteedist. "Sellise rõivastuse puhul on kõnekus juures."

Roberta Einer, Tom Olaf Urb (Erki Pärnaku)

Kui 27 aastat tagasi elas "keskmine eestlane" pigem puuduses, siis tänapäeval on võimalusi oluliselt rohkem. Kas see ei muuda inimese loovust kesisemaks? Seda Ženja ei arva. Küll aga leiab ta, et enda stiili leidmine võib võtta rohkem sellisel juhul aega.

"Kui me vaatame Skandinaaviasse või Euroopa vanemaid riike, siis seal kantakse võibolla nii-öelda baas riideesemeid kümme aastat. See tähendab, et minnakse ühe ja sama kleidi või kostüümiga mitmele üritusele. Meil Eestis on aga väike "nõuka trauma" - pidevalt peab olema midagi uut ja mugavus ei panda esikohale, vaid olulisem on väljanäitamise hetk," leiab stilist, kuigi see on tasapisi mehe sõnul muutumas.

Mehed on hakanud hoolitsema enda välimuse eest oluliselt rohkem

Suure arenguhüppe on Fokini arvates teinud ka meeste riietumisstiil. "Ei kanta ainult ühte ülikonda, mis on villaseks kulunud. Vaid on mõõduülikonnad ja -särgid. Suuresti ka tänu sellele, et kodumaine tootja Baltman on teinud head tööd."

"Ma arvan, et esimest korda võib näha, et mehed panevad väga palju tähelepanu oma riietusele. Ei tulda siia niisama vilega kohale, vaid nähakse ka vaeva tervikpildi loomisel."

President Kersti Kaljulaid (Erki Pärnaku )

President Kersti Kaljulaidi Roosiaia kostüüm jättis värske mulje

Kui rääkida president Kersti Kaljulaidi Roosiaia riietusest, siis siinkohal soovib Ženja lausuda kõigile riigi heaks töötavatele inimestele, et oluline pole mitte väline vaid see missioonitöö, millega igapäevaselt tegeletakse. "Te võite kasvõi kanda kartulikotte!" lausub stilist julgelt. "Sellepärast, et see võhm peab kuluma sellele, mida te teete. Väline osa on teisejärguline - fookus peab kanduma tegevusse."