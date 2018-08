"Maksud sõidavad" eestvedajate initsiatiivil kogunes taasiseseisvumispäeval Kuusiku lennuväljale hulk rahvast, kelle seas oli ka raadioajakirjanik Margus Lepa.

Lepa kutsus inimesi üles mitte võtma kõiki seadusi, mis Toompealt tulevad, enesestmõistetavalt ning olema tark ja mõtlema sellele, kellele need otsused kasulikud on.

"Need, kes lihtsalt alluvad võimule, on lollid!" teatas Lepa.

"Nad [inimesed] ei kasuta oma aju selleks, milleks see aju meil on. Nad ei mõtle käskude üle järele, neid ei huvitagi asja sisu. Kui meil tehakse midagi, siis esimene küsimus, mis meil tuleb esitada, on, kellele see on kasulik. Kas see on kasulik riigile ja rahvale või on see niisugune tilguti, mis hoiab käigus rahvusvahelist raharinglust?" seletas Lepa.

