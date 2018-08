Hetkeks järele mõtlema hakates võib tunduda ehk veidi uskumatuna, et oleme taasiseseisvad juba 27 aastat. Sest alles see ju oli, kui sinimustvalge välja toodi, toimusid öölaulupeod ning Eesti Komitee ja Ülemnõukogu vaidlesid iseseisvuse taastamise eri teede üle. Aastad pole aga ühise hingamise ega üheslaulmise kihku vähendanud. Erinevalt tollastest spontaansetest ja entusiasmi toel korraldatud rahvakogunemistest elame asises maailmas, kus kõigel on oma hind. Kuid on ükskõik, kas aastapäeva tähistati massiüritusel või oli sissepoole vaatav pidu sinus eneses – peaasi, et oma riik meil meelest ei läheks.

Aga elu läheb edasi - uus liikumine EV 200 on kohe otsustamas, kas nad muutuvad erakonnaks või mitte. Kuid nemad pole ainsad, sest sisevastuoludes Vabaerakondki peab otsustama, kas jätkata Andres Herkeli juhtimisel. Ning tagatipuks pole teada, kas tolle erakonna eelmine juht Artur Talvik on loomas mingit uut poliitilist jõudu. Ühine nimetaja kõigi nende puhul on rahulolematus vanade parteide aetava poliitikaga. Ning Vabaerakonna ja EKRE edu eelmistel riigikogu valimistel kinnitas, et ka rahvas on rahulolematu ja ootab Toompeal muutuseid.

Kuna suurt murrangut riigi tasemel pole toimunud, on protestiliikumistel ka praegu põhjust rahva toetusega arvestada. Protestijad, kes eelistavad jääda liikumiseks ega soovi võtta ka valitsusvastutust, tunduvad oma pürgimistelt vähekonservatiivsed, sest kritiseerida oskab igaüks. Vabaerakonna komistuskiviks võibki saada soovimatus võimule saada. Valijale poolele teele seismajäämine ei pruugi meeldida, sest milleks teha erakonda, mis mitte ainult ei taha võimule pääseda, vaid ajab sõrad aktiivselt vastu, kui valitsusvastutuse oht vähegi paistma hakkab.

Muidugi ei saa see meeldida vanadele riigikoguerakondadele, sest uued jõud tulevad poliitikasse senistelt erakondadelt hääli ära võttes. Kuna aga valimistest paremat moodust rahva arvamuse selgitamisel pole välja mõeldud, siis tundub igati mõistlik, et uued pürgijad moodustaksid erakonnad ning prooviksid valimistel teistega võrdselt jõudu.