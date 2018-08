Euroopa Liit, Euroopa Keskpank ja Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) laenasid Kreekale kolme päästepaketiga 2010., 2012. ja 2015. aastal kokku 289 miljardit eurot. Esmaspäeval lõpetati ametlikult kolmas päästepakett ning nüüdsest peaks Kreeka taas suutma omal jõul hakkama saada. Kreeka endine rahandusminister Yanis Varoufakis on aga pessimistlik ning leiab, et riik vajub iga päevaga üha sügavamalt samasse musta auku, vahendab Welt Online.

Toonane Kreeka peaminister Geórgios Papandreou teatas 23. aprillil 2010, et riik on pankrotis ja ei suuda enam ilma abita toime tulla. Päästepakettide abimiljarditega kaasnesid aga karmid kasinusmeetmed ja majandusreformid, mis lõid eriti valusalt vaesema rahva pihta. Nüüd on ametliku statistika järgi Kreeka majanduskasv taastunud, riigieelarve hiigelpuudujääk asendunud ülejäägiga ning töötuse määr langenud alla 20%.

Kreeka endine rahandusminister Yanis Varoufakis ei usu, et Kreeka ka tegelikult päästetud on. Tema sõnul on sisemajanduse kogutoodang (SKT) vähenenud 25% ning riigi võlakoorem on suurem kui 2010. aastal. Riik on tegelikult endist viisi pankrotis, inimesed on vaesunud ja ka firmad lähevad ikka ja jälle pankrotti, rõhutas Varoufakis.