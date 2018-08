Putin rõhutas, et tema kohtumine Trumpiga oli väga sisukas ja kasulik. „Mis aga puudutab Venemaa ja Soome kahepoolseid suhteid, siis saame nendest põhjalikult rääkida 22. augustil sinu visiidi ajal Venemaale,“ pöördus Putin Niinistö poole.

Soome president Sauli Niinistö teeb kolmapäeval töövisiidi Venemaale, et kohtuda Sotšis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Kaks päeva hiljem tähistab Niinistö oma 70. sünnipäeva.

Venemaa president lisas, et Venemaa ja Soome suhted arenevad edukalt. 2017. aastal kasvas kaubakäive 37% ja tänavu esimese kuue kuuga 26%.

Niinistö on kohtunud Putiniga regulaarselt. Mullu 27. juulil käis Putin Savonlinnas. Sama aasta 30. märtsil kohtuti Venemaal Arhangelskis.

22. märtsil 2016 käis Niinistö Putiniga kohtumas Moskva lähistel Novo-Ogarjovos. Venemaa president tegi vastuvisiidi sama aasta 1. juulil, kui kohtuti Naantalis, kus on Soome presidendi suveresidents.

Ajalehe Iltalehti andmetel saavad Niinistö ja Putin kolmapäeval kokku juba 12. korda. Kohtumiste arvu tuleb pidada suureks. Seda enam, et pärast Krimmi annekteerimist ja Ida-Ukrainas sõja alustamist otsustas Euroopa Liit 2014. aasta kevadel ülemkogu tasandil, et liikmesriigid peavad kahepoolsed kohtumised Venemaaga külmutama. See nõue puudutas ka Niinistöt. Ülemkogus esindab Soomet peaminister. Selle otsuse tegemise ajal oli Soome peaminister Jyrki Katainen. Kahepoolsete kohtumiste külmutamist toetasid ka Soome tollane Euroopa ja väliskaubandusminister Alexander Stubb ja kaitseminister Carl Haglund.

Helsingis Meilahtis asuv Soome presidendi ametlik residents kannab nime Mäntyniemi. Äsja ilmunud presidendi tegemisi analüüsivas raamatus „Mäntyniemen herra“ („Mäntyniemi härra“) väidetakse, et Niinistö reageeris Brüsselist tulnud keelule sõnadega: „Euroopa Liit ei saa keelata mind Vladimir Putiniga suhtlemast ja kohtumast.“ Ja juba 2014. aasta augustis lendas Niinistö Sotši kohtuma Putiniga ning nende tihe läbikäimine on jätkunud praeguseni.

Niinistö: Putin sõpru ei unusta

Niinistö hoidus värskes intevjuus ajalehele Iltalehti Putinit avalikult iseloomustamast. Ta ütles vaid, et Putin ei unusta sõpru ning tõi näiteks, kuidas Putin jätkab suhtlust oma vanade tuttavatega Turu linnast. Turu on nimelt Peterburi sõpruslinn ning Putin töötas 1990ndate aastate algul Peterburi linnavalitsuses. Putin käis siis tihti Turus ning nüüd on ta sealseid sõpru kutsunud Venemaale kõrgetasemelistele üritustele, koguni oma presidendiks tagasivalimise pidustustele.

Niinistö meenutas samas intervjuus, et ta oli rääkinud eelmise aasta lõpul Putini püüdlustest läheneda Euroopa Liidule vähemalt majandussuhete vallas. Niinistö lisas, et see ei olnud ainult tema arvamus, vaid samal seisukohal oli ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. Merkeli kohtumine Putiniga laupäeval Mesebergis kinnitab, et Saksamaa ja Venemaa soovivad suhteid kohendada.

Niinistö sõnul tasub tähele panna, et nii Merkel kui ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron on käinud Venemaal pärast Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamist Salisburys. Selles kuriteos süüdistavad lääneriigid teatavasti Venemaad, kuid Merkeli ja Macroni suhtlus Putiniga on muutunud hoopis tihedamaks ja ka sõbralikumaks.