Kui 21. sajandi Eesti sportlased ritta panna, juhiks nimekirja ilmselt kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter. Siililegi selge, et taoline suurkuju väärib karjääri lõpetuseks meeldejäävat lahkumisvõistlust.

Loomulikult teab seda ka Kanter ise ja nii korraldabki ta 13. septembril Kadrioru staadionil jõuproovi, kuhu tulevad kohale tema suurimad konkurendid Piotr Malachowski ja Robert Harting. Tõsi, viimane on Tallinnas aukülalisena, sest sakslane viskas pärast Berliinis peetud Euroopa meistrivõistlusi ketta nurka.

Minu jaoks on siin üks „aga". Nimelt mängib Eesti korvpallikoondis samal õhtul Tallinnas Saksamaaga ja ilmselt viivad tööülesanded mind 13. septembril Saku suurhalli. Kindlasti on spordihuviliste seas küllalt neid, kes mõtlevad, mida võtta ja mida jätta. Olukorra teeb veel kummalisemaks asjaolu, et Kanter on ka ise suur korvpallisõber.

Kui peaks soovitama, mida vaatama minna, siis ilmselt Kanteri võistlust. Kossukoondise mängud tulevad ja lähevad - kui Saksamaad ei üllatata, siis on matš ilmselt juba järgmisel päeval peast pühitud. Pealegi oleks tore, kui kergejõustik üle pika aja Kadrioru staadioni rahvast täis tooks. Tavaliselt haigutab seal arusaamatult palju tühje istekohti.

Kanter väärib enamat!