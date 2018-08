Vabaerakondlane Heli Künnapas kirjutab oma blogis, et möödunud reedel sündis tema perre viies laps. 17. augustil ilmale tulnud pisipiiga sai nimeks Johanna.

Heli kirjutab, et kuna kõik tema sünnitatud lapsed on olnud suured, lepiti arstidega kokku, et sünnitus kutsutakse esile. "Ehk siis püüdsime beebi välja meelitada umbes nädalake enne tähtaega, et ta väga suureks ei kasvaks. See tähendab, et ma tulin haiglasse juba 15. augusti hommikul ja siis hakkas "midagi" toimuma," kirjutab ta.

Beebi sündis 17. augusti varahommikul, pisut enne kella kaht öösel ning kaalus 4800 grammi ja oli 55 sentimeetrit pikk, ehk parajalt pirakas. Naine kirjutab, et tegu oli tema elu raskeima sünnitusega.

"Ei hakka kõike täpselt seletama, aga lühidalt öeldes ei läinud miski ootuspäraselt. Jaa, ma olen eelneva nelja sünnituse jooksul õppinud seda, et ei ole sellist asja, nagu traditsiooniline sünnitus. Ja siis veel seda, et kui siiski on mingid normid, siis minu keha töötab neist veel erinevalt."



Heli kirjutab, et teoreetiliselt on nendega kõik korras, kuid sünnitus oli pikk ning emale emotsionaalselt raske. Praegu saavad nad mõlemad antibiootikumiravi, kuid loodavad peagi ka koju saada.



Palju õnne ka Õhtulehe toimetuse poolt!